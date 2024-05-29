Üye Girişi
Haberler

Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Skandalı: 2 Hastanın Hayatını Kaybettiği Açıklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki diyaliz skandalıyla ilgili açıklama yaptı. 2 hastanın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, diğer hastaların durumlarının iyiye gittiği ve taburcu edilen hastalar olduğu bildirildi.

(BURDUR)- Burdur İl Sağlık Müdürlüğü, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki diyaliz skandalıyla ilgili açıklama yaptı. 2 hastanın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Bugün itibari ile Afyon iline sevk edilen hastalardan 5'i ve Antalya Şehir Hastanesi'nde takip edilen hastalardan 7'si taburcu edilmiştir, diğer hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Kederli ailelerimize başsağlığı diler, tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar dileriz. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü, Burdur Devlet Hastanesi'nde 2 hastanın yaşamını yitirdiği diyaliz skandalıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"25 Mayıs 2024 Cumartesi günü Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinden hizmet almış olup çevre illere nakilleri gerçekleştirilen hastalarımızın durumları hakkında süreç Müdürlüğümüz tarafından çok yakın takip edilmektedir. Antalya ilinde 23 hastamızın, Afyon ilinde 6 hastamızın, Isparta ilinde 3 hastamızın ve Denizli ilinde 1 hastamızın takipleri yapılmıştır. 2 hastamız Antalya ilinde, 1 hastamız da Afyon ilinde entübe halde tedavi altındadır. 28.05.2024 Salı günü, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altındayken, birlikte KOAH rahatsızlığı da bulunan 70 yaşındaki Mustafa Demir ve 29.05.2024 Çarşamba günü, entübe halde 2. basamak yoğun bakım hastası olup, diyaliz tedavisi de alan ve Antalya Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde takibi yapılan konjestif kalp yetmezliği hastası 87 yaşındaki Saniye Aksöz adlı hastalarımız yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmişlerdir.

Bugün itibari ile Afyon iline sevk edilen hastalardan 5'i ve Antalya Şehir Hastanesi'nde takip edilen hastalardan 7'si taburcu edilmiştir, diğer hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Kederli ailelerimize başsağlığı diler, tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar dileriz. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Süreç ve hastalarımızın durumları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA / Yerel

Burdur Devlet Hastanesi İl Sağlık Müdürlüğü Diyaliz Burdur Hastane Yerel Sağlık Güncel Haberler

TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı: Refah saldırısı durdurulmalı

TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı: Refah saldırısı durdurulmalı

 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

Bakmadan Geçme

Rekabet Kurumu'ndan beyaz et firmalarına ceza! Hangi firmalar ceza aldı, neden ceza aldılar? Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Barcelona'nın yeni teknik direktörü kim? Hababam Sınıfı ne zaman, nerede çekildi? İlk Hababam Sınıfı kaç yılında çekildi? #128250 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? AFAD/Kandilli Rasathanesi Deprem İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Avrupa'da sokak hayvanları ne yapılıyor? Avrupa'da köpek sorunu nasıl çözüldü? 30 Mayıs Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 30 Mayıs burç yorumları nedir? Gülşah Çomoğlu hangi dizilerde oynadı? Gülşah Çomoğlu hangi filmlerde, projelerde yer aldı? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Yeni müfredatta matematik dersi seçmeli mi olacak? Hangi sınıflarda seçmeli olacak? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF Bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta? Gülşah Çomoğlu öldü mü, neden öldü? Gülşah Çomoğlu ne kanseri, hastalığı nedir? Dezenflasyon nedir? Dezenflasyon olursa ne olur?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title