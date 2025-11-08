Burdur'da Yangın: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'un Yeşilova ilçesinde sabah saatlerinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir çift yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilova ilçesine bağlı Güney köyünde Durmuş Boz'a (94) ait evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınan yangında, evde bulunan Durmuş Boz ve eşi Şerife Boz'un (88)hayatını kaybettiği belirlendi. Boz çiftinin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı çiftin evinin kullanamaz hale geldiği yangından etkilenen komşu 3 evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.