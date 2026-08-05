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Burdur'da Araç Parkı Tartışması Kanlı Bitti: Baba ve Oğlunu Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da Araç Parkı Tartışması Kanlı Bitti: Baba ve Oğlunu Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı
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Burdur'da komşular arasında araç parkı nedeniyle çıkan tartışmada, T.B. adlı kişi R.Ö. ve oğlu B.Ö'yü bıçakla yaraladı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da komşular arasında araç parkı nedeniyle çıkan tartışmada baba ile oğlunu bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 23075 Sokak'ta komşular arasında araç parkı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre T.B, bu sırada R.Ö. ile oğlu B.Ö'yü bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından şüpheli T.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA
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