Üye Girişi
Haberler

Burdur'da Otobüs Tır’a Çarptı: 8 Yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde bir yolcu otobüsü, tırın dorsesine çarparak şarampole devrildi. Kazada otobüs sürücüsü de dahil olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı.

(BURDUR) - Burdur'un Bucak ilçesinde tırın dorsesine çarpan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Burdur'un Bucak ilçesinde Isparta-Antalya karayolunun Çopanpınar köyü yakınlarında, Temel B. idaresindeki 07 BIN 659 plakalı yolcu otobüsü, Bahri Berk A. idaresindeki 32 LT 363 plakalı tırın dorsesine çarparak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirmelere göre otobüs sürücüsü ile birlikte 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur'da Otobüs Tır’a Çarptı: 8 Yaralı
Kaynak: ANKA / Yerel

Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Burdur Yerel Yaşam Bucak Kaza

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı
Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar

Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre zehirliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Şehitkamil, Nurdağı 1 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 1 Ekim Menemen, Ödemiş, Kemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 30 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ÖSYM branş bazında sıralama 2024! Önlisans branş sıralaması açıklandı mı? 30 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Van Rojin Kabaiş öldü mü, yaşıyor mu? Van Rojin Kabaiş bulundu mu? Van Rojin Kabaiş kimdir? İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Elon Musk sevgili mi? İstanbul İSKİ su kesintisi! 1 Ekim Beykoz, Küçükçekmece, Üsküdar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });