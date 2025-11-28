Burdur'da Kolej Öğrencilerine Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da özel bir kolejde öğrenim gören 33 öğrenci ile 1 öğretmen, dün akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Burdur Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yedikleri gıdadan zehirlendiklerinden şüphelenilen öğrencilerin 3'ü dışındakilerin tedavisi tamamlandı.

Burdur merkezde bulunan özel bir kolejde öğrenim gören 33 öğrenci ile 1 öğretmen, dün akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Burdur Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrencilerin büyük kısmı ayakta tedavi edildi.

Burdur Valiliği, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu özel eğitim kurumundan toplam 34 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğu, 1 öğretmen ve 30 öğrencinin taburcu edildiği, 3 öğrencinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde faaliyet gösteren bir özel eğitim kurumunda öğrenim gören 33 öğrenci ve 1 öğretmen 27 Kasım 2025 günü akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesi ve kusma şikayetiyle belirli aralıklarla Burdur Devlet Hastanesi'ne başvurmuştur. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından 1 öğretmen ve 30 öğrencinin ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 3 öğrencinin ise tedavisi Burdur Devlet Hastanesinde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaşanan olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Olaydan etkilenen öğretmen ve öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."