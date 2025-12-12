Burdur Valiliği: "Düşen Cisme Dair Herhangi Bir Bulguya Rastlanmadı"

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)- Burdur'un Gölhisar ilçesi ile Denizli'nin Çameli ilçesi arasındaki Böğrüdelik Yaylası'na bir cismin düştüğü yönünde gelen ihbar üzerine başlatılan arama-tarama çalışmalarına ilişkin Burdur Valiliği yeni bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 18.46 sıralarında, Gölhisar ilçemiz ile Denizli ili Çameli ilçesi arasında kalan Böğrüdelik Yaylası mevkisine bir cismin düştüğüne dair 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar ulaşması üzerine, ilgili tüm kurumlarımızca gerekli değerlendirmeler yapılmış; Gölhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik timleri tarafından Böğrüdelik Yaylası başta olmak üzere çevre yayla ve yerleşim alanlarında termal drone destekli arama ve tarama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan saha çalışmaları sonucunda, ihbara konu olaya ilişkin herhangi bir iz veya somut bulguya rastlanılmamış, bölgede herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Arama ve tarama faaliyetleri saat 22.30 itibarıyla sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."