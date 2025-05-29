Burdur'da Bir Kişi Alkollü Mekanda Öldürüldü: Sanık Müebbet Hapisle Yargılanıyor

Burdur'da Bir Kişi Alkollü Mekanda Öldürüldü: Sanık Müebbet Hapisle Yargılanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da alkollü bir mekanda Hüseyin Mete'yi tabancayla öldüren Ramazan Uçar, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmaya başladı. Sanığın ifadesinde kendini savunma amacıyla hareket ettiğini belirttiği bir olayın ardından, Hüseyin Mete'nin ailesi de sanığın planlayarak hareket ettiğini savunarak en ağır cezayı talep etti.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da, alkollü bir mekanda karşılaştığı Hüseyin Mete'yi (42) 31 Ekim 2024'te tabancayla öldüren Ramazan Uçar'ın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Uçar, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada, sanık avukatı ile Hüseyin Mete'nin ailesi de hazır bulundu.

Sanık Uçar, savunmasında mahkeme huzurunda bulunduğu için çok üzgün ve pişman olduğunu bildirdi.

Olaydan bir hafta önce arkadaşı Ömür Y. ile gittikleri eğlence mekanında Hüseyin Mete'nin de bulunduğunu anlatan Uçar, savunmasında şunları kaydetti:

"Hüseyin ile aramızda samimiyet yoktu, husumet de yoktu. Mekanda birlikte alkol aldık, sohbet ettik. Sonrasında Hüseyin ve Ömür kayboldu. Ben de eve dönmek için mekandan ayrıldım. O sırada silahımı arabada bırakmıştım. Gece geç saat olduğu için silahı almadan eve gittim. Ertesi sabah Ömür beni aradı ama açmadım. Daha sonra kapıma geldi. Mehmet Ş. isimli bir kişiyle birlikteydi. Ömür bana silahın arabada olmadığını, Hüseyin Mete'nin çaldığını söyledi. Hüseyin'in silahı geri vermek için önce 15 bin lira, sonra 50 bin lira para istediğini iletti."

Telefon açtığı Hüseyin Mete'nin kendisine hakaret ettiğini ve silahı vermek için 50 bin lira istediğini söyleyen Uçar, savunmasına şöyle devam etti:

"Hatta 'Silahının mermisini yersin, eşinin çalıştığı yeri biliyorum, benim kaybedecek bir şeyim yok' diye tehdit etti. Gece gündüz sürekli arayıp taciz etti. Ben de bunaldım, savcılığa şikayet etmeyi düşündüm. Ancak Ömür devlet memuru olduğu için bu işe karışmak istemediğini söyledi. Hüseyin'e parayı vereceğimizin sözünü verdik. Sonra bankadan para çekip Hüseyin'e gittik. Ömür parayı Hüseyin'e teslim etti. Hüseyin de 'Ömür'ün cezasını kestim, şimdi sıra sende' dedi. Benden de her hafta 2 bin lira vereceğime dair söz almaya çalıştı.

Olay günü yine mekanda karşılaştık. Hüseyin üzerime geldi, beni tehdit etti. Psikolojim tamamen bozuldu. Kendimi ve ailemi korumak için silahı çıkardım ve ateş ettim. Çok üzgünüm, keşke böyle olmasaydı."

Müşteki beyanları

Sanık Uçar'ın ardından maktül Hüseyin Mete'nin babası Nihat Mete söz aldı. Oğlunun planlanarak öldürüldüğünü savunan Nihat Mete, "Sanık olaydan önce çevresine 'Hüseyin'i öldüreceğim' demiş. Bu olayı tasarlayarak gerçekleştirmiştir. En ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Anne Sevilay Mete ise, "Silah meselesini oğlumdan duydum. Oğlum bana, 'Bana yanlış yaptılar' dedi. Olayda para istememiş, Ramazan'ın silahını alıp bir köşeye koymuş. Ramazan'ın mekan sahibini vurmak istediğini de bana söyledi. Sanığın en yüksek cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Kız kardeş Nilgün Mumcu ise, "Abim bana yaşadıklarını anlatmıştı. Ramazan mekanlarda abimin adını kullanarak hesap ödetmiş, borç yapmış. Bu yüzden aralarında gerginlik çıkmış. Ramazan, abimin kendisini aradığını öğrenince silahını almak için para teklif etmiş. Abim bunu kabul etmemiş. Sanık bu olayı planlayarak gerçekleştirmiştir. En ağır cezayı almasını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Uçar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: ANKA / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Para transfer işlemlerinde yeni uygulama başlıyor

Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.