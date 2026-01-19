Haberler

Burdur'da Alkol Masasında Sela Okutuldu, MHP'li Meclis Üyesi Partiden İhraç Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Gölhisar ilçesinde restoranda alkol masasında sela okunmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılınca soruşturma açıldı. MHP'li Abdullah Aksoy partiden ihraç edildi.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde restoranda alkol masasında sela okunmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Alkol alınan masada bulunduğu gerekçesiyle MHP'li Gölhisar İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy partisinden ihraç edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Gölhisar ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, alkol içilen masada Çağatay T. isimli şahıs tarafından sela okundu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kamuoyunda tepki oluştu.

Gelişmeler üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis merkezine götürülen Çağatay T'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Öte yandan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dini değerlerimizle bağdaşmayan tutum ve davranışı nedeniyle Burdur Gölhisar İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy'un partimizle ilişiği kesilmiş olup, İl Genel Meclisi üyeleri listemizden düşürülmüştür" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor

Evler, araçlar karlar altında kaldı! Artık üzerinde yürüyorlar
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Tişrin Barajı'nın altında SDG'ye ait mühimmat deposu bulundu

Burası cephe değil baraj! Teröristler bakın ardında neler bırakmış
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor

Evler, araçlar karlar altında kaldı! Artık üzerinde yürüyorlar
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı