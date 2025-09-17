Burdur'da 50 Yıldır Çobanlık Yapan Yusuf Akça, Mesleğini Sürdürmek İstiyor

Burdur'da yarım asırdır çobanlık yapan Yusuf Akça, ilerlemiş yaşına rağmen saatlerini koyunlarının peşinde harcıyor.

Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde yaşayan 70 yaşındaki Yusuf Akça, çocukluk yıllarında babası ve dedesinden öğrendiği çobanlığa devam ediyor. Yaklaşık yarım asırdır, her gün sabah erkenden kalkarak koyunlarının peşinde olan Akça, akşama kadar hayvanlarıyla ilgileniyor. Mesleğini çok seven ve şimdiye kadar kazandığı her şeyi mesleğine borçlu olduğunu aktaran Akça'nın tek korkusu mesleğe veda etmek. İlerleyen yaşına rağmen hala dağlarla koyunları ile birlikte olan Akça, ömrünün sonuna kadar mesleğini devam ettirmek istiyor.

"Buralarda benden başka kimse kalmadı"

50 yıldır bu dağlarda çobanlık yaptığını belirten Yusuf Akça, "Buralarda benden başka kimse kalmadı. Bir biz kaldık ata mesleğidir bırakılmıyor. Biz de artık alışkanlık var. Sabah kalkınca çayımızı demliyoruz, malı saldıktan sonra da dağı dolaşıp geliyoruz. Öğlene kadar hayvanları otlatıyoruz. Daha sonrasında tekrar kalkıp otlatıyoruz. Bizim işimiz bu" dedi.

"Çocukluktan beri de bu işi devam ettiriyoruz"

Mesleğini çok sevdiğini ve ömrünün sonu kadar devam ettireceğini söyleyen Akça, "Koyunlar yöreyi bilir zaten biz de o yöreye doğru gidiyoruz. Koyunların karnını doyurduktan sonra geri geliyoruz. Bunların karnı doymadan biz rahat edemiyoruz. Buralarda bir ben kaldım. Bizler çok eskiyiz. Çocukluktan beri de bu işi devam ettiriyoruz. Ama artık bu iş de olmayacak. Burdur'un dağlarında benden başka Yörük kalmadı desem de olur" şeklinde konuştu. - BURDUR