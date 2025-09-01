Burdur'da 2025-2026 Adli Yıl Açılışı Töreni Düzenlendi

Burdur'da 2025-2026 adli yıl açılışı kapsamında Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Burdur'da 2025-2026 yeni adli yıl açılışı dolayısıyla saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yücel Salğın ve Baro Başkanı Meltem Özremir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi. Törene hakimler, savcılar ve avukatlar da katıldı. - BURDUR