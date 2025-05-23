Bünyan İlçe Sağlık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan başkanlığında gerçekleştirilen Bünyan İlçe Değerlendirme Toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki hizmet başkanları, başkan yardımcıları ve Bünyan ilçesinde görev yapan sağlık yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Bünyan ilçesinde sunulan sağlık hizmetleri hazırlanan sunum eşliğinde kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği toplantıda, ilçedeki sağlık kuruluşlarının mevcut durumu, hastane hizmetlerinin etkinliği, aile hekimliği uygulamaları ve halk sağlığı çalışmaları gibi konular ayrıntılı olarak ele alındı. Ayrıca, 2024 yılı ile 2025 yılının ilk dört aylık verileri karşılaştırılarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının sonunda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, "Bünyan ilçemizde sunulan sağlık hizmetlerini daha verimli ve etkili bir şekilde sürdürebilmek adına tüm hizmet süreçlerimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. Özellikle kanser taramaları, organ bağışı farkındalığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinde daha fazla gayret göstermemiz gerektiği açıkça ortaya çıktı. Bu alanlarda toplum bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerimizi yoğunlaştırmamız büyük önem taşımaktadır. Amacımız, vatandaşlarımıza erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda Bünyan ilçemizde yürütülen çalışmaları ve sergilenen özverili hizmet anlayışını takdirle karşılıyor; katkı sunan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ