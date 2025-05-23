Bünyan İlçe Sağlık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Bünyan İlçe Sağlık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan başkanlığında yapılan toplantıda, Bünyan ilçesindeki sağlık hizmetlerinin durumu ve gelecekteki hedefler ele alındı. Kanser taramaları ve koruyucu sağlık hizmetleri gibi konulara özel önem verileceği vurgulandı.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan başkanlığında gerçekleştirilen Bünyan İlçe Değerlendirme Toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki hizmet başkanları, başkan yardımcıları ve Bünyan ilçesinde görev yapan sağlık yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Bünyan ilçesinde sunulan sağlık hizmetleri hazırlanan sunum eşliğinde kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği toplantıda, ilçedeki sağlık kuruluşlarının mevcut durumu, hastane hizmetlerinin etkinliği, aile hekimliği uygulamaları ve halk sağlığı çalışmaları gibi konular ayrıntılı olarak ele alındı. Ayrıca, 2024 yılı ile 2025 yılının ilk dört aylık verileri karşılaştırılarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının sonunda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, "Bünyan ilçemizde sunulan sağlık hizmetlerini daha verimli ve etkili bir şekilde sürdürebilmek adına tüm hizmet süreçlerimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. Özellikle kanser taramaları, organ bağışı farkındalığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinde daha fazla gayret göstermemiz gerektiği açıkça ortaya çıktı. Bu alanlarda toplum bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerimizi yoğunlaştırmamız büyük önem taşımaktadır. Amacımız, vatandaşlarımıza erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda Bünyan ilçemizde yürütülen çalışmaları ve sergilenen özverili hizmet anlayışını takdirle karşılıyor; katkı sunan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı

Trump duyurdu! Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi

CHP'nin yeni meclis başkanvekili belli oldu
İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye geldi, hayatı değişti

İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye kaçtı, hayatı değişti
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı

Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
ABD basını: Trump, Güney Kore'deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor

Trump'ın hamlesi ülkenin uykularını kaçırdı! Askerlerini geri çekiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.