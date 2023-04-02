Bulgaristan seçimleri için Eskişehir'de çifte vatandaşlar sandık başına gitti

Eskişehir'de yaşayan çifte vatandaşlık hakkında sahip olanlar, Bulgaristan'daki erken genel seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti.

Bulgaristan'da gerçekleşen erken genel seçimlerde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanabilmesi için sandıklar kuruldu. Eskişehir'de de çifte vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde bulunan 3 okulda kurulan sandıklarda oylar kullanıldı. Sabah 07.00'den itibaren başlayan ve akşam 20.00'ye kadar sürecek olan oy kullanma işlemleri, elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Bulgaristan kimlikleri ile sandık başına giden çifte vatandaşlar, yeni hükümetin kurulması için oylarını kullandı.

"Bin 500'ün üzerinde oy kullanımı bekliyoruz"

Elektronik ortamda gerçekleşecek oylama işlemlerinde bin 500'ün üzerinde katılım beklediklerini belirten Eskişehir Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Habibe Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Bulgaristan'da tekrar eden parlamento seçimleri tekrar ediliyor. Eskişehir'de de 3 adet sandık kurduk. Eskişehir'de 2021'den itibaren Cumhurbaşkanlığı seçimleri de olmak üzere Bulgaristan seçimleri için 6'ncı kez sandık kuruyoruz. Bugün 07.00 ile akşam saat 20.00 arasında çifte vatandaşlık hakkına sahip hemşerilerimiz oylarını kullanabilecekler. Sandıklarımızdan 1 tanesi Çankaya Mahallesi'nde bulunan Gazi Yakup Satar Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi'nde, diğer 2 tanesi Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Kardeşler Ortaokulu ve Şehit Teğmen Subutay Alkan İlköğretim Okulu'nda. 14 Kasım 2021 tarihinde yapılan seçimde bin 564 seçmenimiz oy kullandı. Bu seçimde de gene aynı şekilde bin 500'ün üzerinde oy kullanımı bekliyoruz. Çünkü Eskişehir'de yaşayan çifte vatandaşlık hakkına sahip hemşerilerimizin sayısı 2 bin 500'ün üzerinde. Bu seçim de diğerleri gibi elektronik oylama şeklinde yapılıyor." - ESKİŞEHİR