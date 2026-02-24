Bulgaristan'da trafik kazasında hayatını kaybeden Çanakkaleli genç son yolculuğuna uğurlandı
Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Berk Eray Özcan (25), Çanakkale'de kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Berk Eray Özcan (25), Çanakkale'de kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün Bulgaristan'da meydana geldi. Eczacılık son sınıf öğrencisi Berk Eray Özcan'ın içinde bulunduğu otomobil lastik patlaması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada Berk Eray Özcan hayatını kaybetti, 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı. Çanakkaleli Berk Eray Özcan, Şehitler Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı