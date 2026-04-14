Bulgaristan'da seçim gündemi... Türkoğlu'ndan çifte vatandaşlık vurgusu

Bulgaristan, 19 Nisan 2026'da yapılacak erken genel seçimlere hazırlanırken, Filibe Milletvekili Taner Türkoğlu, çifte vatandaşların karşılaştığı sorunlara dikkat çekti. Türkoğlu, bu topluluğun siyasi ve ekonomik denge üzerindeki etkisinin artması gerektiğini vurguladı.

Bulgaristan, 19 Nisan 2026'da yapılacak erken genel seçimlere hazırlanırken, siyasi partiler sahadaki çalışmalarını hızlandırdı. Seçime katılımın artırılması kampanyaların ana başlıkları arasında yer alırken, adaylar da farklı toplumsal kesimlerin sorunlarını gündeme taşıyor.

Seçimlerde yeniden aday olan Filibe Milletvekili Taner Türkoğlu, çifte vatandaşların yaşadığı sorunlara dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisi adayı Türkoğlu, bu kesimin yıllardır yeterli temsil mekanizmalarıyla desteklenmediğini ifade etti.

Çifte vatandaşların yalnızca iki ülke arasında yaşayan bir topluluk olmadığını belirten Türkoğlu, bu kitlenin siyasi ve ekonomik dengeler üzerinde etkili olabilecek bir güce sahip olduğunu söyledi. Bu etkinin son yıllarda daha fazla gündeme gelmesini olumlu bulduğunu dile getiren Türkoğlu, buna rağmen birçok sorunun hala çözülemediğini kaydetti.

Bürokrasi ve haklar öne çıktı

Açıklamasında özellikle bürokratik işlemler, yaşam belgeleri, vatandaşlık hakları ve temsil eksikliği konularına değinen Türkoğlu, bu başlıkların geniş bir kesimi doğrudan etkilediğini vurguladı.

"Temsil meselesi yalnızca siyasi bir konu değildir" diyen Türkoğlu, toplumun kendini ifade edebilmesi için güçlü bir temsil mekanizmasının şart olduğunu belirtti.

"Karar alma süreçlerinde aktif rol alınmalı"

Çifte vatandaşların sadece izleyen değil, karar alma süreçlerinde aktif rol alan bir noktaya gelmesi gerektiğini ifade eden Türkoğlu, hakların korunması ve seslerin duyulmasının zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Resmi işlemler ve sosyal haklara erişimde yaşanan sorunların çözümü için daha kararlı ve çözüm odaklı bir yaklaşım gerektiğini dile getiren Türkoğlu, sürdürülebilir bir temsil anlayışının hem mevcut sorunların çözümü hem de gelecek nesillerin haklarının güvence altına alınması açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni! İşte nedeni
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Bir ülke ablukayı tanımıyor! Gemileri peş peşe Hürmüz'den geçti
İran'dan ABD'ye 270 milyar dolarlık savaş faturası

Savaşın faturası kesildi! Bu rakam Trump'ı bin pişman edecek
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı

Evlenmekten vazgeçince ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Attığı tek adım hayatını kararttı! 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor

Attığı tek adım hayatını kararttı! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan'dan Hac öncesi radikal karar

Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı

Evlenmekten vazgeçince ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Akaryakıta önce indirim sonra zam! 24 saat geçmeden tabela yine değişiyor

Önce indirim sonra zam! 24 saat geçmeden tabela yine değişiyor
İran 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti

Tahran 5 ülke için harekete geçti