Buldanlılar 30 yıllık aşure geleneği yaşatıyor

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde, 30 yıldır devam eden aşure etkinliği bu yıl da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Buldan ilçesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Güroluk Mahallesi'nde vatandaşların imece olarak 30 yıldır yaptığı aşure hayrı, bu yıl da unutulmadı. Çok sayıda vatandaş, sofraları renklendiren aşureye yoğun ilgi gösterdi. Bolluk ve bereketin simgesi olan aşureyi yıllardır düzenlediklerini dile getiren Mehmet Koç, geleneği başlatmaktan dolayı büyük sevinç yaşadığını dile getirdi. On yıldır Güroluk Mahallesi Sosyal Tesislerinde düzenledikleri aşure geleneğinin bu yılda geniş katılımla devam ettiğini ifade eden Güroluk Mahalle Muhtarı Mehmet Emirdağ, "Bu güzel geleneği bizden sonraki nesillere aktarmak amacındayız. Bu yıl da altı kazan dolusu aşureyi hayrımıza katılan vatandaşlarımıza ikram ettik. aşure bizim birliğimize ve beraberliğimize büyük katkılar sağlamaktadır. Bizlere destek veren, emeği geçen herkese ve Güroluk Mahallesi sakinlerine teşekkür ederim" dedi.

" Allah'ım nice nice yıllarda bu hayırları düzenlemeyi nasip etsin"

Eşinin polislikten emekli olmasıyla yaklaşık otuz yıldır Güroluk Mahallesi'nde oturduğuna dikkat çeken mahalle sakinlerinden Belkıs Özel de "Ben bu mahalleye geldi geleli düzenli olarak hayırları düzenliyoruz. Allah kabul eylesin. Tüm şehitlerimizin, ölmüşlerimizin ruhları şad olsun. Allah'ım nice nice yıllarda bu hayırları düzenlemeyi nasip etsin" dedi.

Etkinliğe katkı sağlayan aşure ustalarından Zühra Saltıker ise, "Aşure yapımı için badem, fındık, ceviz, fasulye, buğday, nohut, mısır, börülce, çitlembik, elma, portakal, kayısı, pekmez, bal ve kırk çeşit baharat koyarak kaynatıp karıştırıyoruz. Bu yıl altı kazan aşure yaptık. Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.