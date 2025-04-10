Bulanık'ta polis teşkilatının 180'inci yılı kutlandı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında program sona erdi. Emniyet Müdür Vekili Taşkın ve emniyet personelleri, daha sonra Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'yu makamında ziyaret etti. - MUŞ