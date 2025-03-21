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Bulanık Kaymakamı'ndan Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği

Bulanık Kaymakamı'ndan Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği
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Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek pasta kesti ve etkinlik düzenledi.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde Bulanıklı özel çocuklar ve aileleri ile birlikte pasta kesti.

Muş Bulanık Kaymakamlığı, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Bulanık Kapalı Spor Salonu'da bir etkinlik düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte, özel çocuklar, Kaymakam Koşansu ile birlikte pasta keserek palyaçolar ile oynayıp aileleriyle de gönüllerince vakit geçirdi. Down sendromlu çocukları hayatın dışında tutarak onlara çok büyük zarar verildiğini ifade eden Bulanık Kaymakam Koşansu, "Bugün 21 Mart, farklılıkların zenginlik olduğuna inandığımız, sevgiyi, anlayışı ve kapsayıcılığı bir kez daha hatırladığımız bir gün. Down sendromlu bireyler; güler yüzleri, içten sevgileri ve hayata kattıkları eşsiz renkleriyle toplumumuzun vazgeçilmez bir parçası. Onların hayatın her alanında eşit, özgür ve mutlu bireyler olarak var olabilmeleri için bizlere düşen en büyük görev; engelleri zihinlerimizde yıkmak, ön yargıları sevgiyle aşmaktır. Devlet olarak, down sendromlu kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Onların yaşamlarını kolaylaştıracak her adımda destekçisiyiz. Toplum olarak da onların farkında değil, yanında olalım" dedi.

Kesilen pastanın ardından Kaymakam Koşansu, özel çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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