Buharkent'te Üreticilere Tarım Sigortası Bilgilendirmesi

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin doğal afetlere karşı korunmasını sağlamak amacıyla Devlet Destekli Tarım Sigortaları hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Tarım Sigortası Bilgilendirme Masası'nda yapılan bilgilendirmede, sigorta kapsamları ve devlet destek oranları hakkında bilgi veriliyor.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin doğal afetlere karşı korunması ve bilinçli sigorta yaptırması için Devlet Destekli Tarım Sigortaları konusunda üreticileri bilgilendirdi.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin Devlet Destekli Tarım Sigortaları hakkında farkındalığını artırmak amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Müdürlüğü binasında oluşturulan Tarım Sigortası Bilgilendirme Masasında, teknik personeller tarafından üreticilere poliçe kapsamları, devlet destek oranları ve sigorta yaptırmanın önemi hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, "Gelecek Tarımsız, Tarım Sigortasız Olmaz" anlayışıyla üreticilerin doğal afetler ve olumsuz iklim şartlarına karşı güvence altına alınması hedefleniyor.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin sigorta primlerinin önemli bir kısmının devlet tarafından karşılandığını hatırlatarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için tarım sigortasının önemine vurgu yaparken, açıklamasında "İlçemizde oluşturulan Tarım Sigortası Bilgilendirme Masasında, üreticilerimizin Devlet Destekli Tarım Sigortaları konusunda bilinçlenmesi adına teknik personellerimiz tarafından bilgilendirme çalışmaları devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
