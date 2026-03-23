Buharkent'te ilk yardım ve sağlıklı yaşam eğitimleri verildi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, Buharkent İlçe Devlet Hastanesi tarafından toplum sağlığına yönelik bilgilendirme ve eğitim etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinliklerde vatandaşlara sağlıklı yaşam, koruyucu sağlık hizmetleri ve ilk yardım konularında bilgiler verildi.

Buharkent İlçe Devlet Hastanesi ile Buharkent Toplum Sağlığı Merkezi sağlık personellerinin iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında; İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu, hastane poliklinikleri ve ilçedeki sağlık evlerinde bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Etkinliklerde sağlıklı beslenme, kronik hastalıkların takibi, koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlık okuryazarlığı konularında vatandaşlara bilgi aktarıldı. Program kapsamında Buharkent Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik eğitimler de düzenlendi. Buharkent 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu personellerinin katkılarıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, Temel Yaşam Desteği ve ilk yardım uygulamaları teorik ve pratik olarak anlatıldı. Uygulamalı eğitimlerde öğrencilere acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler gösterildi. Yetkililer, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin belirli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN

İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt! Bu sözler dünyayı felakete sürükler
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı

Tararftarı yıkan gelişme! Osimhen'de korkulan oldu
Türk çiftçilerin büyük başarısı: İki geni birleştirdiler, verimi görünce inanamadılar

İki geni birleştiren Türk çiftçiler, sonuca inanamadı
İsrail'i karıştıran Demir Kubbe iddiası! Tüm gizli bilgileri İran'a sızdırmış

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Tüm gizli bilgileri sızdırmışlar
Yolcu otobüsünde mide bulandıran görüntü

Yolcu otobüsünde skandal görüntü
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi

Aleyna, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
Türk çiftçilerin büyük başarısı: İki geni birleştirdiler, verimi görünce inanamadılar

İki geni birleştiren Türk çiftçiler, sonuca inanamadı
Trump ile resmen alay etti: Kovuldun, bu cümleyi iyi bilirsin

Kamera karşısına geçip Trump ile resmen alay etti
Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket

Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket