Buharkent'te ilk yardım ve sağlıklı yaşam eğitimleri verildi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde toplum sağlığına yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Buharkent İlçe Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen etkinliklerde, vatandaşlara sağlıklı yaşam ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgiler verildi.

Buharkent İlçe Devlet Hastanesi ile Buharkent Toplum Sağlığı Merkezi sağlık personellerinin iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında; İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu, hastane poliklinikleri ve ilçedeki sağlık evlerinde bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Etkinliklerde sağlıklı beslenme, kronik hastalıkların takibi, koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlık okuryazarlığı konularında vatandaşlara bilgi aktarıldı. Program kapsamında Buharkent Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik eğitimler de düzenlendi. Buharkent 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu personellerinin katkılarıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, Temel Yaşam Desteği ve ilk yardım uygulamaları teorik ve pratik olarak anlatıldı. Uygulamalı eğitimlerde öğrencilere acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler gösterildi. Yetkililer, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin belirli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN

