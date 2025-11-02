Buharkent'te Kariyer Günleri: Jandarma Teşkilatı Öğrencilere Tanıtıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında, Jandarma Teşkilatı'nın görevleri ve sorumlulukları öğrencilere tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin meslek gruplarını yakından tanımaları amacıyla düzenlediği Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında Buharkent İstiklal İlkokulu'nda jandarma tanıtım programı gerçekleştirildi. Etkinlikte, öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan tanıtım videosu ve slayt gösterisi izletildi. Jandarma personeli öğrencilere teşkilatın görev ve sorumluluklarını anlattı. Öğrenciler jandarma personeline merak ettikleri soruları yönelterek cevaplar aldı. - AYDIN