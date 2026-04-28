Buharkent'te incir üreticilerine siyah sinek uyarısı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, incir üreticilerini incir siyah sineğine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Türkiye'nin önemli incir üretim merkezlerinden biri olan Aydın'da, Buharkent ilçesi verimli toprakları ve kaliteli ürün potansiyeliyle öne çıkıyor. İlçede çok sayıda üretici geçimini incir tarımından sağlarken, sezon boyunca verim ve kaliteyi etkileyen zararlılarla mücadele de büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü incir üreticilerini incir siyah sineğine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Buharkent Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda incir siyah sineğinin erkek ve dişi incir meyvelerinde dökülmelere neden olan önemli zararlılar arasında yer aldığı belirtildi. Paylaşımda, zararlıya karşı etkin mücadele için üreticilere çeşitli önerilerde bulunuldu. Buna göre ilek ağaçlarının silkelenmesi, vuruklu meyvelerin döktürülmesi ve yere düşen meyvelerin toplanarak imha edilmesi gerektiği ifade edildi. Yetkililer, temiz ilek kullanımının kaliteli ürün elde edilmesinde büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, üreticilerin bahçelerinde gerekli kontrolleri düzenli şekilde yapmalarını istedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı