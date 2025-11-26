Haberler

Buharkent'te Güzellik Salonlarına Denetim

Buharkent'te Güzellik Salonlarına Denetim
Güncelleme:
Buharkent'te zabıta ve sağlık ekipleri, güzellik salonlarında mevzuata uygunluk denetimi yaparak halka bilgilendirme sağladı. Yetkililer, bu tür denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Buharkent'te halk sağlığını korumaya yönelik önemli çalışma gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri, Buharkent İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi ve hastane personeliyle birlikte ilçede faaliyet gösteren güzellik salonlarını denetledi. İşletmelerde mevzuata uygunluğun sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde hem bilgilendirme yapıldı hem de uygulamalar titizlikle kontrol edildi. Yetkililer, vatandaşların güvenle hizmet alması için bu tür denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN

