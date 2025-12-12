Buharkent'te işletmelere sıkı denetim

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde süt toplama merkezi ile toplu tüketim işletmelerinde gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde ürünlerin son tüketim tarihinden hijyen şartlarına kadar pek çok başlığı mercek altına aldı.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun'un da bulunduğu denetimlerde süt toplama merkezi ve toplu tüketim işletmelerinin rutin olarak kontrol edildi. Ekipler, işletmelerdeki ürünlerin son tüketim tarihlerini, muhafaza şartlarını, hijyen gerekliliklerini ve bozulma ya da bulaşma risklerini dikkatle kontrol etti. Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması için yürütülen denetim faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürüldüğü vurgulandı. İlçede gıda güvenliği konusunda taviz verilmediği belirtilirken, bu çalışmaların hem üretici hem tüketici açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. - AYDIN