Haberler

Buharkent'te işletmelere sıkı denetim

Buharkent'te işletmelere sıkı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe genelinde süt toplama merkezi ve toplu tüketim işletmelerinde gıda denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin hijyen şartları ve son tüketim tarihleri kontrol edildi.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde süt toplama merkezi ile toplu tüketim işletmelerinde gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde ürünlerin son tüketim tarihinden hijyen şartlarına kadar pek çok başlığı mercek altına aldı.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun'un da bulunduğu denetimlerde süt toplama merkezi ve toplu tüketim işletmelerinin rutin olarak kontrol edildi. Ekipler, işletmelerdeki ürünlerin son tüketim tarihlerini, muhafaza şartlarını, hijyen gerekliliklerini ve bozulma ya da bulaşma risklerini dikkatle kontrol etti. Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması için yürütülen denetim faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürüldüğü vurgulandı. İlçede gıda güvenliği konusunda taviz verilmediği belirtilirken, bu çalışmaların hem üretici hem tüketici açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir

Milyonların kaderini belirleyecek toplantıda bir ilk yaşanabilir
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaray'da maaş krizi! Aylardır para almıyorlar

Taraftarlar şok oldu! Galatasaray'da büyük kriz
200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı

Ahmet Çakar'dan korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

Son günlerin eleştirilen ismiydi, attığı bu golle tarihe geçti
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
title