Her gün aynı soruyu duymaktan illallah eden esnafın cama astığı ilginç not da çare olmadı

Tepebaşı ilçesi Gölcük sokakta büfe işleten bir esnaf, şehir içi ulaşım kartı satmadığı halde vatandaşlar tarafından sıkça aynı soruyu alınca, dükkanının camına sitem içeren bir yazı astı. Gelen sorulardan kurtulacağı umuduyla astığı "ESKART yoktur, esbilet dolumu yoktur, dolum nerede yapılır bilmiyorum. Bilmiyorum dedim ya, yemin mi edeyim?" yazısıyla da çözüm bulamadığını belirten esnaf, "Hala gelip soruyorlar" dedi.

"KİMİSİ ÖZELLİKLE GÜLEREK SORUYOR"

Yazının yaklaşık 1 yıldır camda asılı olduğunu ve bu önlemin de bir çözüm olmadığını belirten esnaf, "Geçen seneden beri bu yazı asılı ama buna rağmen gelenler oluyor. Kimisi özellikle gülerek soruyor kimisi de yazıyı görmüyor. Dolum var mı? Nerede doldurulur sorusu devamlı soruluyor. Bilmediğimiz halde 'Neden bilmiyorsun?' diyenler bile var. 'Nasıl bilmezsin' diyerek, ters yapıp gidenler de var. Bence herkes saygı duymalı, bilmiyorsa yazıyı okuyup gitmeli ya da anlayıp ısrar etmemeli. Aslında yine de yardımcı oluyoruz, 'Şurada var' diyoruz ama galiba bize sinirlenip başka yöne gidiyor. Buradaki elemanlar bile söylemekten usanıyor artık" dedi.