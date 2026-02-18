Haberler

BUDO seferlerine hava engeli

Güncelleme:
Bursa Deniz Otobüsleri yarınki bazı seferlerini olumsuz hava şartları nedeniyle iptal etti. İptal edilen seferler arasında Bursa-Mudanya ve İstanbul-Kabataş seferleri bulunuyor.

  • Bursa Deniz Otobüsleri'nin 19 Şubat Perşembe günü saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
  • Bursa Deniz Otobüsleri'nin 19 Şubat Perşembe günü saat 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Vatandaşların güncel bilgilere BUDO'nun resmi duyuru kanallarından ulaşmaları gerektiği belirtildi.

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre; 19 Şubat Perşembe günü saat 07.00'de gerçekleştirilmesi planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi, aynı gün saat 08.00'de yapılması planlanan İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle karşılıklı olarak iptal edildi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına seferlerle ilgili güncel bilgileri BUDO'nun resmi duyuru kanallarından takip etmelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
