BUDO seferlerine hava engeli

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Vatandaşların güncel bilgilere BUDO'nun resmi duyuru kanallarından ulaşmaları gerektiği belirtildi.

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre; 19 Şubat Perşembe günü saat 07.00'de gerçekleştirilmesi planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi, aynı gün saat 08.00'de yapılması planlanan İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle karşılıklı olarak iptal edildi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına seferlerle ilgili güncel bilgileri BUDO'nun resmi duyuru kanallarından takip etmelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı