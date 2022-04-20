BİLECİK (İHA) - Bilecik Jandarma Komutanlığı'nda budama ve aşılama eğitimi verildi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığında 'Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama' eğitimi düzenlendi. Düzenlenen eğitime Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Burhanettin Erdoğan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Hatice Derya Aksu, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli rütbeli askerler, erbaş ve erler katıldı. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde ziraat teknisyeni İlyas Balı tarafından verilen teorik eğitimin ardından kiraz, ceviz, kayısı ağaçlarında budama ve aşılama uygulamaları yapıldı.

Eğitimin sonunda Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal eğitimin kendileri açısından çok yararlı geçtiğini, kısa sürede çok faydalı bilgiler edindiklerini beyan ederek, İl Müdürü Yoldaş'a ve ekibine teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel