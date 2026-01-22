Haberler

Burdur'da Kuzen Cinayetinde Karar: Sanığa 36 Yıl, Eşine 29 Yıl Hapis Cezası

Burdur'un Bucak ilçesinde, husumet nedeniyle halasının oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldüren Onur A. 36 yıl, ona yardım eden eşi Şerife A. ise 29 yıl hapis cezası aldı. Olayda yaralanan diğer iki kişi için de hapis cezası talep edildi.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'un Bucak ilçesinde, halasının oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 36 yıl, ona yardım eden eşi hakkında da 29 yıl hapis cezası verildi.

Yunus Emre Mahallesi'nde 22 Eylül 2024'te iddialara göre Onur A, aralarında husumet bulunan Beytullah Soylu'nun kullandığı aracın önünü kesti, otomobilin içinden iki el ateş etti. Göğsünden vurulan Soylu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan Özcan S. ve Bekir Ö. de yaralandı. Olay sonrası kaçan Onur A, suç aleti tüfekle saklandığı evde yakalandı. Soruşturma kapsamında Onur A'nın eşi Şerife A, babası Yaşar A, arkadaşları Beytullah T. ve Erkan A. gözaltına alındı. Onur A. ile eşi Şerife A. tutuklanırken, Beytullah T. ve Erkan A. hakkında ev hapsi kararı verildi. Yaşar A. ise serbest bırakıldı.

Olayın ardından Onur A. ve Şerife A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, Özcan S. ve Bekir Ö.'nün yaralanmasına ilişkin "olası kastla silahla yaralama" suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Beytullah T. ve Erkan A'nın ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu yargılanan sanıklar Onur Altan ve eşi Şerife Altan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktul Beytullah Soylu'nun yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcı mütalaasında, tutuklu sanıklar Onur Altan ve eşi Şerife Altan'ın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Maktul Beytullah Soylu'nun yakınları ve avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını ve sanıkların tahliyesini, mümkün değilse adli kontrol verilmesini talep etti.

Son sözleri sorulan tutuklu sanıklar Onur Altan ile Şerife Altan tahliyelerini talep etti.

Karar için kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Onur Altan'ın maktul Beytullah Soylu'ya karşı "kasten öldürme" suçunu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl, Özcan S.'ye karşı "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl, Bekir S.'ye karşı ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Şerife Altan'ın, maktul Beytullah Soylu'ya karşı "kasten öldürme" suçunu fikir ve eylem birliği içerisinde işlediği gerekçesiyle 14 yıl, Özcan S.'ye karşı aynı suçtan 7 yıl 6 ay, Bekir S.'ye karşı "kasten öldürme" suçunu fikir ve eylem birliği içerisinde işlediği gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
