Bucak'ta Bıçaklı Kavga: İki Genç Kız Yaralandı

Bucak'ta Bıçaklı Kavga: İki Genç Kız Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bucak'ta Bıçaklı Kavga: İki Genç Kız Yaralandı
Haber Videosu

Burdur'un Bucak ilçesinde, iki genç kız arasındaki kavga esnasında araya giren iki öğrenci bıçaklandı. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞÇI

(BURDUR)- Burdur'un Bucak ilçesinde iki genç kız arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan iki öğrenci bıçaklandı. Yaralanmaya sebebiyet veren kız öğrenci tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan Yaşam Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, A.S. (18) ile İ.K. (18) isimli iki kız öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan B.V.D. (18) ve A.C.C. (16) isimli iki kız öğrenci, A.S. tarafından vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli A.S. ise polis ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

Veda töreninde büyük talihsizlik! Tabutu asansörde mahsur kaldı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular

Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
Anayasa Mahkemesi'nin 3600 ek gösterge kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı

Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.