Buca’daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

İzmir'in Buca ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde saat öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler kısa sürede yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları kapsamında bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını en kısa sürede kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: ANKA