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Buca’daki orman yangını kontrol altına alındı

Buca’daki orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'in Buca ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Buca ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer ile müdahale edilerek kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA
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