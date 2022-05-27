Buca'da riskli yapıların yıkımı sürüyor - Haberler

Buca Belediyesi, vatandaşlar için tehlike arz eden ve asayişi tehdit eden metruk binaların yıkımına hızla devam ediyor.

Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İzmir Valiliği koordinasyonu ile belediyeler arasında yürüyen çalışmaları, yurttaşların güvenliği açısından çok önemseyen Buca Belediyesi, aylık periyodik metruk bina yıkımlarını aksatmadan sürdürüyor. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın göçük tehlikesi olan ve güvenliği tehdit eden bu yapılara göz açtırılmaması talimatı doğrultusunda çalışan ekipler, 2022 yılında toplam 82 riskli yapının Buca haritasından silinmesini sağladı. Bunların içinde büyük tehlike arz eden ve her an yıkılacak derecede olan 10 metruk yapının da yıkımı başarıyla gerçekleştirildi, kent genelinde sayısı 200'ü geçen metruk binaların yıkımı konusunda da çalışma takvimi oluşturuldu.

Kozağaç'ta gece yarısına kadar yıkım mesaisi

Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, göçük tehlikesinin yanı sıra suç unsurlarını barındırmaya büyük potansiyel taşıdığı için risk arz eden yapılara yönelik planlarını adım adım uyguluyor. Ekipler son olarak da Kozağaç Mahallesi'nde bulunan, kentsel dönüşüm çerçevesinde riskli yapı ilan edilen ve yasal süre içinde yıkılmadığı için metruk hale gelen bir binayı yıktı. Yıkım gece yarısına kadar sürerken çevrede yaşayan yurttaşların da önemli bir talebi gerçekleştirildi.

Yıkılan bina sayısı 82'ye ulaştı

Bu konuda yetkili birimlerle koordinasyon halinde çalışan belediye, yıkımını yaptığı metruk binaların yanı sıra uyarı ve yaptırım görevini de yerine getiriyor. Kentsel dönüşüm içeriğinde yıkılması gereken yapılar konusunda mülk sahiplerine uyarı yapan ve yıkımların takibini de gerçekleştiren belediye, 2022 yılında 25 vatandaşın riskli yapısını yıkmasını sağlayarak ihtimal dahilindeki can ve mal kayıplarını önlemiş oldu ve belediye çalışmalarıyla birlikte yıkılan bina sayısı 82'ye ulaştı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel