Buca'da Metruk Binalar Yıkılıyor - Haberler

Buca Belediyesi, yurttaşlar için tehlike arz eden ve asayişi tehdit eden metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Bir yandan her yıl onlarca metruk binayı yıkarak yurttaşların güvenliğini sağlayan Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, diğer yandan kentsel dönüşüm kapsamında riskli ilan edilen yapıların yıkılması için mülk sahipleri ile temasa geçerek yıkım sağlıyor.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın göçük tehlikesi olan ve güvenliği tehdit eden bu yapılara göz açtırılmaması talimatı doğrultusunda çalışan ekipler, 2022 yılında toplam 82 riskli yapının Buca haritasından silinmesini sağladı. Bunların içinde büyük tehlike arz eden ve her an yıkılacak derecede olan 10 metruk yapının da yıkımı başarıyla gerçekleştirildi, kent genelinde sayısı 200'ü geçen metruk binaların yıkımı konusunda da çalışma takvimi oluşturuldu.

KOZAĞAÇ'TA GECE YARISINA KADAR YIKIM MESAİSİ

Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, göçük tehlikesinin yanı sıra suç unsurlarını barındırmaya büyük potansiyel taşıdığı için risk arz eden yapılara yönelik planlarını adım adım uyguluyor. Ekipler son olarak da Kozağaç Mahallesi'nde bulunan, kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapı ilan edilen ve yasal süre içinde yıkılmadığı için metruk hale gelen bir binayı yıktı. Yıkım gece yarısına kadar sürerken çevrede yaşayan yurttaşların da önemli bir talebi gerçekleştirildi.

YURTTAŞA DA YIKTIRILIYOR CAN VE MAL KAYIPLARI ÖNLENİYOR

Bu konuda yetkili birimlerle koordinasyon halinde çalışan belediye, yıkımını yaptığı metruk binaların yanı sıra uyarı ve yaptırım görevini de yerine getiriyor. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması gereken yapılar konusunda mülk sahiplerine uyarı yapan ve yıkımların takibini de gerçekleştiren belediye, 2022 yılında 25 yurttaşın riskli yapısını yıkmasını sağlayarak olası can ve mal kayıplarını önlemiş oldu ve belediye çalışmalarıyla birlikte yıkılan bina sayısı 82'ye ulaştı.