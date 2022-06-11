Buca'da Ali Rıza Ertan Şiir Yarışması'nın Kazananları Belli Oldu - Haberler

Genç yaşında hayata veda eden Şair Ali Rıza Ertan'ın anısı, bu yıl da düzenlenen şiir yarışması ile yaşatıldı. Buca Belediyesi tarafından düzenlenen ve ödülleri şairin doğum günü olan 10 Haziran'da sahiplerini bulan yarışmayı kazanan Murat Tenetoğlu olurken, başarı ödülüne de Hakan Unutmaz layık görüldü.

Henüz 35 yaşında gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşamını kaybeden şair Ali Rıza Ertan, Buca Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği şiir yarışması ile bu yıl da unutulmadı. Usta şair Ertan, adına düzenlenen yarışmaya başvuran 35 yaş altı genç şairlerden Murat Tenetoğlu ve Hakan Unutmaz ödül kazandı.

Bu yıl 24'üncü kez düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde bulunan Ali Rıza Ertan Parkı'ndaki şairin büstü önünde gerçekleştirildi. Törene, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Ertan'ın eşi Nurhan Ertan, oğlu Özgür Ertan, yarışmanın seçici kurul üyeleri, genç şairler ve edebiyat camiasından isimler katıldı.

KILIÇ: "GÖZÜ PEK HAKİKİ BİR AYDINDI"

Törende bir konuşma yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Ertan'ın kısa ömrüne pek çok şaheser sığdırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Ertan'ın iki güzel evladının yanında öğretmenlik gibi kutsal bir meslek gereği yüzlerce evladı daha vardı. Çünkü o aynı zamanda Buca Lisesi'nin efsanevi edebiyat öğretmeni, Buca Eğitim Enstitüsü'nün üretken ve cefakar öğretim görevlisiydi. 1970'li yıllarda imgeci-toplumcu şiir tezini ortaya atacak kadar da gözü pek ve halk sevgisini her daim yüreğinde taşıyan hakiki bir aydındı. Bizlere düşen ise O'nun anısını yaşatmak, gök kubbeye bıraktığı o hoş sedanın yankılarını sürdürmek. Bize göre bir şairi anmanın en güzel yolu yine dizelerden, anlam yüklü kelimelerden ve yeni şairlerin yetişmesinden geçiyor. Gelenekselleşen yarışmamız, bu onurlu adın ödülü pek çok genç şairimize yazma heyecanı kattıysa ne mutlu bize."

Seçici Kurul Üyesi Ahmet Günbaş da Ertan'ı "şiirden yapılmış bir insan" olarak betimleyerek değerinin daha iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

ÖDÜL HEYECANI

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Seçici kurulu Ahmet Günbaş, Ahmet Zeki Muslu, Özlem Tezcan Dertsiz, Özge Sönmez ile Beytullah Kılıç'tan oluşan yarışmada ödül sahiplerine 5 bin TL tutarında teknolojik market çeki ve başarı ödülü karşılığı olarak da 2 bin TL tutarındaki nakit ödül takdim edildi. Daha sonra ödül kazanan şiir okundu.

Ödül töreninin ardından katılımcılar, Şair Ali Rıza Ertan'ın büstüne kırmızı karanfil bıraktı.