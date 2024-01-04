Buca Belediyesi, öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek Belediye Lokantasını açtı

İzmir'de Buca Belediyesi, öncelikle öğrencilere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet verecek Belediye Lokantasını açtı. Lokantada 4 çeşit yemek 90 liradan satışa sunulurken, öğrenciler ise aynı menüden 45 liraya yararlanacak.

Buca Belediyesi, sosyal dayanışma alanında farkındalık oluşturacak yeni bir projeye daha imza attı. Belediye, kent merkezinde; ihtiyaç sahipleri, esnaf ve öğrencilerin düşük ücretlerle sağlıklı gıdaya ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla, Demokrasi Meydanı'na çok yakın bir nokta olan Uğur Mumcu Caddesi'nde, Belediye Lokantasını hayata geçirdi. Her gün 500 kişiye hizmet verecek lokanta, hafta içi 11.30 ila 15.00 saatleri arasında açık olacak. Lokantada 4 çeşit yemek 90 liradan satışa sunulurken, öğrenciler ise aynı menüden 45 liraya yararlanacak.

Bu hizmetten hiçbir kar amaçlarının olmadığını vurgulayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, şunları söyledi:

"Buca bir üniversite kenti. Öncelikle öğrenciler ve maddi imkansızlıklar içerisindeki vatandaşlarımız bu lokantadan faydalanabilecekler. Üniversite öğrencilerimiz maalesef çeşitli nedenlerden dolayı sağlıklı beslenemiyorlar. Öğrencilerimiz karbonhidrat ağırlıklı besleniyorlar. Sabah gevrek, öğlen poğaça yiyorlar. Onlara tüm vitaminlerini dengeli bir şekilde alabilecekleri bir menü sunuyoruz."

Buca Belediye Lokantası açılışına katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya da, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Başkanımız Erhan Kılıç'ın yaptığı bu proje ile sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdiğini görüyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Buca halkına çok önemli bir tesis kazandırdı" diye konuştu.

Belediye Lokantasının ilk günkü menüsü, öğrencilerden tam not aldı. Hem kaliteli hem de sağlıklı gıdaya ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a teşekkür etti. - İZMİR