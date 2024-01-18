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Buca Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni Açıyor

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Buca Belediyesi, olası afet durumlarına hızlı müdahale etmek için Afet Koordinasyon Merkezi'ni açıyor. Merkezde arama kurtarma ekipleri hazır bulunacak ve afet hazırlık eğitimleri verilecek.

Depreme dirençli bir kent yaratmak adına canla başla çalışan Buca Belediyesi, olası afet durumlarına hızla müdahale etmek için hazırladığı projeleri de tek tek hayata geçiriyor. Kurduğu arama kurtarma ekibi BUCAKUT ile Türkiye'nin dört bir yanına koşar hale gelen Buca Belediyesi, 20 Ocak Cumartesi günü Afet Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapacak. Başkan Erhan Kılıç, "Afetler değil tedbirsizlikler can alıyor. Buca'mızı her türlü afete daha hazır hale getirmiş durumdayız" dedi.

Buca Belediyesi, Yıldız Mahallesi'nde 7 bin 500 metrekarelik alanda Afet Koordinasyon Merkezi'ni kurdu. Ege Bölgesi'nde belediye eliyle hayata geçirilen ilk merkez olma özelliğini taşıyan Afet Koordinasyon Merkezi, 20 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te düzenlenecek törenle açılacak. Afet üssü olarak kullanılacak merkezde, olası durumlarda kentin mülki amirleri bir araya gelerek kriz masası oluşturacak ve müdahalenin tek bir merkezden yönetilebilmesi sağlanacak. BUCAKUT ekiplerinin 7/24 hazır bulunacağı merkezde, vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına afet hazırlık eğitimleri de verilecek. Olası acil durumlarda sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının arama kurtarma ekiplerinin misafir edilebileceği merkezde ayrıca arama kurtarma köpekleri barınak ve eğitim alanları da bulunuyor.

BUCA AFETE DAHA HAZIR HALE GELDİ

Ülkemizde ne yazık ki afetlerden çok tedbirsizlik yüzünden canların yandığını dile getiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, bunun için Buca'yı her türlü olası afete daha da hazır hale getirdiklerini söyledi. İzmir depreminin ardından kurdukları arama kurtarma ekibi BUCAKUT'un bugün ihtiyaç halinde Türkiye'nin dört bir yanına koştuğunu belirten Başkan Kılıç, afet durumlarına hızlı müdahale etmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

TAM DONANIMLI MERKEZ

Bu bilinçle kente bir koordinasyon merkezi de kazandırdıklarını ifade eden Başkan Erhan Kılıç, "Merkezimiz herhangi bir afet durumunda oluşacak krizi sağlıklı yönetmek amacıyla en donanımlı şekilde oluşturuldu.  Müdürlerimiz, personelimiz ve kentin üst düzey yöneticilerinin toplanacağı Afet Koordinasyon Merkezi, hem fiziksel hem de teknolojik olarak her türlü afet durumunu yönetecek şekilde oluşturuldu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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