Buca Belediye Başkanı Kılıç, Bayram Öncesi Esnafı Ziyaret Etti - Haberler

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Buca Belediye Başkanı Kılıç, Bayram Öncesi Esnafı Ziyaret Etti

ANKA - Yerel
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Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kurban Bayramı öncesi ilçe esnafını ziyaret etti.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kurban Bayramı öncesi ilçe esnafını ziyaret etti.

Şirinyer İZBAN önünde Bucalılarla sohbet eden Kılıç; Forbes ve Menderes Caddesi esnafını ziyaret etti. Ziyarete eşlik eden Sarı Masa Çözüm Merkezi ekipleri halkın talepleri not etti.

Kılıç, bayram öncesi son haftanın mesaisine, esnaf ve yurttaşlarla buluşarak başladı. Gündemin ekonomi olduğu sohbetlerde, yerel yönetimlerin yapabileceği katkılar da ele alınırken; Sarı Masa Çözüm Merkezi ekipleri, ziyaret edilen esnaflara ve Bucalılara Türk Bayrağı armağan etti.

ANKA / Yerel

Kurban Bayramı Erhan Kılıç İZBAN Yerel Haberler

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