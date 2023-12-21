Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Deprem Çalışmaları İçin Prof. Dr. Naci Görür'e Çağrıda Bulundu

Buca'nın deprem ve risk haritasını İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü iş birliğiyle çıkartarak, dirençli bir kent oluşturmak adına canla başla çalışan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, X sosyal medya platformundan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e çağrıda bulundu.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, X sosyal medya platformundan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e deprem konusundaki çalışmalarını aktaran mesaj iletti. Görür'ü yakından takip ettiklerini ve söylediklerini hassasiyetle dikkate aldıklarını belirten Başkan Kılıç, "Bu doğrultuda Bucamızı depreme dayanıklı bir kent haline getirmek için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Dirençli bir kent oluşturmak için yeni imar planları hazırlıyoruz. Muhtelif bir depremin sonrası için Türkiye'nin en donanımlı arama kurtarma ekiplerinden biri olan BUCAKUT'u kurduk. Deprem öncesi için çizdiğimiz yol haritasını sizinle paylaşmak ve bilgi birikiminizden faydalanmak için sizi misafir etmeyi çok isteriz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erhan Kılıç'a gönderisinin ardından takipçilerinden de büyük destek geldi. Takipçiler, gösterdiği duyarlılıktan dolayı Erhan Kılıç'a teşekkür etti. - İZMİR