Bu üniversitenin öğrencileri spor tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri Sivas Gençlik ve Spor İl...

Bu üniversitenin öğrencileri spor tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek

SİVAS - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesive Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan protokol sayesinde öğrenciler 4 Eylül spor tesislerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Eğitime başlayan öğrencilerin spor konusunda eksikliklerini tamamlamak amacıyla yapılan protokol sayesinde öğrencilere ücretsiz olarak spor hakkı tanındı. Böylelikle kampüs alanına yakın olan 4 Eylül Spor Komplekslerinden tüm öğrenciler ücretsiz yaralanabilecek. Anlaşma için bir araya gelen SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, SBTÜ öğrencilerinin 4 Eylül spor tesislerinden ücretsiz yararlanmasını sağlayan protokolü imzaladı.

"Öğrencilerin buralardan faydalanacak olması çok güzel bir durum"

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, Yeni kurulmuş bir üniversite için bu anlaşmanın çok önemli bir destek olduğunu belirterek, "Şuanda mevcut kampüs alanımız içesinde inşaat işlemleri devam etmekte olduğu için spor tesisleri mevcut değildir. Bu çerçevede hemen yanı başımızda Gençlik ve Spor il müdürlüğümüzün tesislerinin olması, personellerimizin ve öğrencilerin buralardan faydalanacak olması çok güzel bir durum" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimizin tamamı spor ile iç içe yaşayacaklar"

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, öğrenciler için bu anlaşmanın faydalı olacağını belirterek, "4 Eylül spor kompleksimizin yanı başında kampüs oluşumu başladı. Dolayısıyla da üniversite öğrencilerimizin tamamı spor ile iç içe yaşayacaklar. Öğrenciler lisans eğitimlerini yaparken de lisans düzeyinde spor eğitimlerini yapabilecekler" ifadeleri kullandı.