Bilecik'te Kaldırıma Pes Dedirten Park

Bilecik'te kaldırıma park eden sürücüsü adeta pes dedirtirken, yayalar bu duruma tepki gösterdi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yayalar için yapılan kaldırıma park eden araç sürücüsü tepkilere neden oldu. 60 DK 194 plakalı araç sürücünün bu hatalı park adeta 'Pes' dedirtirken, bu tür hatalı parklanmaların hastane bahçesinde sık sık yaşandığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı