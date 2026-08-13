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Bilecik'te Kaldırıma Pes Dedirten Park

Bilecik'te Kaldırıma Pes Dedirten Park
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yayalar için yapılan kaldırıma park eden araç sürücüsü tepki çekti. 60 DK 194 plakalı aracın bu hatalı parkı 'pes' dedirtirken, hastane bahçesinde bu tür parklanmaların sık sık yaşandığı belirtildi.

Bilecik'te kaldırıma park eden sürücüsü adeta pes dedirtirken, yayalar bu duruma tepki gösterdi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yayalar için yapılan kaldırıma park eden araç sürücüsü tepkilere neden oldu. 60 DK 194 plakalı araç sürücünün bu hatalı park adeta 'Pes' dedirtirken, bu tür hatalı parklanmaların hastane bahçesinde sık sık yaşandığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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