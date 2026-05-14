BTÜ'de yabancı uyruklu öğrenciler, ülkelerini tanıtarak kültürel zenginliklerini sergiledi

Bursa Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 'Ülke Tanıtım Programı'nda yabancı uyruklu öğrenciler, yöresel kıyafetler, yemekler ve dans gösterileriyle kendi kültürlerini tanıttı.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, düzenlenen 'Ülke Tanıtım Programı' etkinliğinde kendi ülkelerine ait yöresel kıyafetleri ve yemekleri tanıttı. Öğrenciler ayrıca kurulan stantlarda el sanatları ürünlerini sergileyip, dans gösterileri sundu.

Dünyanın pek çok yerinden uluslararası öğrenciyi bünyesinde barındıran Bursa Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği 'Ülke Tanıtım Programı'nda yabancı uyruklu öğrenciler, kendi ülkelerine ait yöresel kıyafetleri ve yemekleri kurulan stantlarda arkadaşlarına tanıttı. El sanatları ürünlerini de sergileyen öğrenciler, yöresel müzik aletleri eşliğinde konser verip dans gösterileri sundu. Stantları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet ettikten sonra düzenlenen programın açılış konuşmalarını yapan Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Biz sizleri yabancı öğrenci olarak görmüyoruz. 'Yabancı öğrenci' ifadesini bu yüzden doğru bulmuyorum. Sizler bizim kardeşlerimiz ve misafirlerimizsiniz. İyi ki buradasınız ve iyi ki geldiniz. Stantları tek tek gezdim ve derin bir kültüre sahip ülkelerden gelen öğrencilerimizle tekrar görüşmüş oldum. Bu çok renkli ve güzel projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kadim kültürün, medeniyetlerin ve kardeşliğin buluştuğu bir program diliyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından program, yöresel kıyafetlerini giyen öğrencilerin gerçekleştirdiği defile ile devam etti. Etkinlikte ayrıca dans gösterileri sergilendi ve yöresel müzik aletleri eşliğinde konserler verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
