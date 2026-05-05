BŞEÜ öğrencisine uluslararası seramik yarışmasında ödül

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencisi, katıldığı uluslararası seramik yarışmasında elde ettiği başarıyla ödüle layık görüldü.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü son sınıf öğrencisi Meltem Yalçın Giresunlu, 'Çocukluğun Kırılganlığı ve Koruyamadıklarımız' temasıyla düzenlenen 2. Uluslararası Işık Seramik Yarışması'nda 'Sonsuz Eşik' adlı eseriyle Müçteba Kundul Başarı Ödülü'nü kazandı. İzmir Pakistan Pavyonu Turizm Bilgilendirme Ofisi ve Sergi Alanı'nda gerçekleştirilen yarışmanın sergi açılışında takdim edilen ödüller kapsamında, öğrencinin eseri özgün anlatımı jüri tarafından beğeni topladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, öğrenciyi tebrik ederek, "Öğrencimiz, 'Sonsuz Eşik' adlı eserinde doğumu yalnızca bir başlangıç değil, aynı zamanda kırılgan bir geçiş alanı olarak ele alarak yaşamın en saf ve savunmasız anına dikkat çekiyor. Eserde yer alan çocuk figürü, henüz tamamlanmamış ve korunmaya ihtiyaç duyan yaşamı simgelerken, üst bölümde yer alan dairesel form yaşamın döngüselliğini ve zamanın akışını temsil ediyor. Yüzeydeki deformasyonlar, boşluklar ve aşınmalar ise bu döngünün her zaman kusursuz ilerlemediğini ortaya koyuyor. Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
