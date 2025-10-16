BŞEÜ Öğrencileri Uluslararası Seramik Yarışmasında Ödül Aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Seramik ve Cam Bölümü öğrencileri, uluslararası bir seramik yarışmasında önemli dereceler elde ederek üniversiteyi gururlandırdı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden genç sanatçıları bir araya getiren 2. Uluslararası Seramiğin Genç İzleri Seramik Yarışmasında BŞEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencileri ile mezunları uluslararası düzeyde önemli başarılara imza attı.

Seramik sanatının güncel eğilimlerine katkı sunmak ve genç yeteneklerini desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmada, BŞEÜ yüksek lisans öğrencisi Deniz Tutgun, 'Su' adlı eseriyle üçüncülük ödülüne layık görüldü. Yüksek lisans programı mezunlarından Nurgin Çetin, 'Benim de hayallerim var' başlıklı eseriyle mansiyon ödülü kazandı.

Ayrıca yüksek lisans öğrencileri Belgin Albayrak Sınır, Esra Yıldırım ve Muhammed Fatih Çoban'ın 'Kim var orada?' isimli ortak çalışması ile Seramik ve Cam Bölümü Arş. Gör. Ozan Bebek'in 'Paroxysm' adlı eseri sergilenmeye değer bulundu. Yarışmanın sergisi, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde sanatseverlerin katılımıyla açıldı. Türkiye'nin 15 farklı şehrinden ve 8 farklı ülkeden genç sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü.

BŞEÜ Seramik ve Cam Bölümünün elde ettiği bu başarı, üniversitenin sanat ve tasarım alanındaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu. - BİLECİK