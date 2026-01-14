Haberler

BŞEÜ Mühendislik Fakültesinde yapay zeka kariyer etkinliği

BŞEÜ Mühendislik Fakültesinde yapay zeka kariyer etkinliği
Güncelleme:
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Kariyerim Yapay Zeka' etkinliğinde, yapay zeka alanındaki güncel bilgiler paylaşıldı ve öğrencilerin kariyer planlamasında yapay zekanın önemi ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesinde yapay zeka temalı kariyer etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından, Mühendislik Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen 'Kariyerim Yapay Zeka' başlıklı etkinlik, Mühendislik Fakültesi C-004 Dersliğinde gerçekleştirildi. Yapay Zeka Uzmanı Harun Seyhan tarafından gerçekleştirilen sunumda, günümüzün ve özellikle geleceğin şekillenmesinde önemli rol oynayan yapay zeka alanına ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Etkinlikte, yapay zekanın öğrencilerin kariyer planlamalarındaki yeri ve önemi uygulamalı örneklerle ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Yapay zeka alanında uluslararası arenadaki güncel bilgi ve verilerin paylaşıldığı bu etkinlikte, öğrencilerimizin uygulamalı kazanımlar elde etmesi ve daha öğrenciliklerinden itibaren alanlarında uzmanlaşmaları hedeflenmiştir. Akademisyenlerimizin de katkısıyla bu tür etkinliklerin kariyer planlaması açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz" dedi.

Program sonunda Yapay Zeka Uzmanı Harun Seyhan'a öğrenciler tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK

