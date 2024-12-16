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BŞEÜ'de Kamu Sektöründe Kariyer Semineri Düzenlendi

BŞEÜ'de Kamu Sektöründe Kariyer Semineri Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen seminerde, KPSS sınavları ve kamu sektöründeki kariyer imkanları ele alındı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte başarıyı artıracak ipuçları paylaşıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından 'Kamu Sektöründe Kariyer: KPSS Başarısı için Altın Kurallar' semineri düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte, KPSS sınav türleri, hangi fakültelerin öğrencilerinin ve mezunlarının bu sınavlara katılabileceği gibi önemli detaylar ele alındı. Ayrıca kaymakamlık, hakimlik ve bankacılık sınavları gibi farklı sektörlere yönelik kariyer imkanlarına dair bilgiler paylaşıldı. Etkinlikte, KPSS-A grubu test ortalamaları ve başarıyı artıracak önemli ipuçları öne çıkarıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla devam etti. Program, Kariyer Merkezi Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hacer Taşkıran Tepe tarafından Öğretim Görevlisi Emir Kudubeş'e teşekkür belgesi takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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