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BŞEÜ'de İftar Buluşması: Akademik ve İdari Personel Bir Araya Geldi

BŞEÜ'de İftar Buluşması: Akademik ve İdari Personel Bir Araya Geldi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, akademik ve idari personelin katıldığı bir iftar yemeği düzenledi. Programa Bilecik Valisi ve çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), görev yapan akademik ve idari personeller iftar yemeğinde bir araya geldi.

Öğrenci yemekhanesinde gerçekleştirilen programa, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Jandarma Albay Uğur Başkonak, akademisyenler, idari personeller ve aileleri katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar yemeği, katılımcıların bir araya gelerek sohbet etmesine ve Ramazan ayının birlik ruhunu paylaşmasına vesile oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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