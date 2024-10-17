Üye Girişi
Haberler

BŞEÜ'de 'Hastanelerde Eczacılık Hizmetleri' Semineri Düzenlendi

BŞEÜ'de 'Hastanelerde Eczacılık Hizmetleri' Semineri Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde, Bozüyük Devlet Hastanesi Baş Eczacısı Kamile Nur Ulucenk'in konuşmacı olarak katıldığı 'Hastanelerde Eczacılık Hizmetleri' semineri gerçekleştirildi. Etkinlikte eczane teknikerliği mesleği ile ilgili detaylar paylaşıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversite'de (BŞEÜ) 'Hastanelerde Eczacılık Hizmetleri' semineri düzenlendi.

BŞEÜ Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi Baş Eczacı Kamile Nur Ulucenk'in konuşmacısı olduğu 'Hastanelerde Eczacılık Hizmetleri' semineri düzenlendi. Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte eczane teknikerliği mesleğinin tanımı, görev ve sorumlulukları ile çalışma ortamları ve şartları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca meslek gereklilikleri, ekip çalışmasının önemi, hasta mahremiyeti, iş organizasyonunun sürdürülebilirlik açısından gerekliliği, stok kontrolü, ilaç temini, el hijyeni, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) güncellemeleri ve ilaç bilgi sistemleri gibi konular üzerinde durularak kayıt ve fatura işlemleri ile iş imkanları ve iş ilanlarına erişim konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eczane Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin katıldığı etkinlik, öğrencilerin sorularının ardından Koordinatör Yardımcısı Hacer Taşkıran Tepe tarafından teşekkür belgesi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şeyh Edebali bilecik Sağlık Eczane Eğitim Yerel

Sivas'ta 10 dakika arayla peş peşe 2 deprem

Türkiye beşik gibi! Sivas 10 dakika arayla iki kez sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni İmralı'ya gidiyor

Yeğen Öcalan, İmralı yolcusu
Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.