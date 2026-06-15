Brüksel Havaalanında ani grev rötarlara neden oluyor

Belçika'nın Brüksel Zaventem Havalanında yer hizmetleri veren bir firma çalışanlarının ani grev başlatması nedeniyle uçuşlarda 3 saate varan gecikmeler yaşandığı bildirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan ve uluslararası uçuşlara ev sahipliği yapan Zaventem Havaalanı bu sabah saatlerinde başlayan ani bir grevle kaos yaşıyor. Zaventem Havaalanında birçok uçak şirketine yer hizmeti sağlayan Aviapartner adlı şirketin çalışanlarının ani bir şekilde iş bırakma eylemi başlattıkları bildirildi. Yolcu valizleri ve biniş kartı işlemleri yürüten söz konusu firmanın grev kararı nedeniyle birçok yolcunun işlemleri zamanında yapılamadı. Bu durum havaalanında gelen yolcu ve giden yolcu kısımlarında kaosa neden oldu.

Üç saate varan gecikmeler yaşanıyor

Grev nedeniyle birçok uçuşun işlemleri zamanında yapılamadı. Havaalanı sözcülüğü tarafından da doğrulanan ve yerel saatle 03.30 itibariyle başlayan grev nedeniyle rötarların 3 saati bulduğu bildirildi. Türkiye bağlantılı uçuşların da yapıldığı Zaventem Havaalanı yetkilileri yolculara uçuş bilgilerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve havayollarının yönlendirmelerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Söz konusu grevin sadece Brüksel Zaventem Havaalanında yaşandığı bildirilirken, Charleroi ve Ostende Havaalanlarında benzer bir durumun yaşanıp yaşanmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı