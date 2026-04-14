Orta Doğu'daki savaş Brüksel Havaalanı'nın 50 bin yolcu kaybetmesine neden oldu

Belçika'daki Brüksel Uluslararası Havalimanı Orta Doğu'da yaşanan savaştan olumsuz etkilenerek, 50 bin yolcu kaybetti.

Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar Belçika'daki Brüksel Uluslararası Havalimanı'nı olumsuz etkiledi. Brüksel Havalimanı yönetiminin geçtiğimiz aya ait açıkladığı verilerde, yolcu trafiğinde sert düşü yaşandığı ortaya çıktı. Havaalanının son bir ayda savaş ve grev nedeniyle toplam 80 bin yolcu kaybettiği tespit edildi.

Yolcu kaybının başlıca nedeni olarak, Orta Doğu'da yaşanan savaş ve saldırıların hedefindeki ülkelerdeki havaalanlarına yönelik uçuşların iptal edilmesi ya da azaltılması gösterildi. Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle mart ayında başta İsrail'in başkenti Tel Aviv olmak üzere, Katar'ın başkenti Doha dahil birçok noktaya uçuşlar tamamen durduruldu. Dubai ve Abu Dhabi hatlarında ise kapasite daraltmasına gidildi. Bu durumun tek başına 50 bin yolcunun kaybına neden olduğu belirtildi. Havaalanı yönetimi yetkilileri, bölgedeki güvenlik şartlarının havayolu şirketlerini operasyonlarını askıya almaya zorladığını bu nedenle havaalanı olarak doğrudan etkilendiklerini bildirdi.

Grev yolcu sayısındaki düşüşün nedenlerinden biri

Belçika'daki 12 Mart'ta federal hükümetin politikalarına karşı düzenlenen ulusal grev ise havalimanında ekstra krize yol açtı. Yetkililer, "Güvenlik hizmetlerini sağlayan firmanın bazı çalışanlarının iş bırakması üzerine, gün boyunca tüm giden yolcu uçuşları iptal edildi. Çok sayıda geliş uçuşu da durduruldu ve toplam 359 uçuş yapılamadı. Bu durumdan ise 30 bin yolcu doğrudan etkilendi" ifadelerini kullandı.

Tatil uçuşları umut oldu

Havalimanı verilerine olumlu yansıyan tek gelişmenin ise Paskalya tatili olduğu, bu dönemde önemli turistik destinasyon yolcuları nedeniyle hareketlilik yaşandığı bildirildi. Bu süreçte Brüksel Havaalanı'nın toplamda 1 milyon 767 bin 797 yolcu ağırladığı bildirildi. Air China ve İspanyol Volotea'nın da artık Brüksel Havaalanı'nından uçuşlara başladığı belirtildi. Yaklaşan yaz tatili sezonundan beklenti içinde olduklarını bildiren havaalanı yetkilileri, Avrupa ülkeleri dışında en çok Türkiye, Fas ve ABD'nin ilgi gördüğünü belirtti. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı