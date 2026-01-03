Haberler

Başkan Özen: "Braille Alfabesi bir lütuf değil, temel bir haktır"

Güncelleme:
Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, 4 Ocak Dünya Braille Günü'nde Braille alfabesinin görme engelliler için önemine vurgu yaptı. Louis Braille'in mucidi olduğu alfabeyle bilgiye erişimin sağlandığını belirten Özen, Braille'nin teknoloji ile entegrasyonunun şart olduğunu söyledi.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, 4 Ocak Dünya Braille Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Braille alfabesinin görme engelliler için yalnızca bir yazı sistemi değil, eşitliğin, bağımsızlığın ve insan onuruna yakışır bir yaşamın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

4 Ocak'ın, Braille alfabesinin mucidi Louis Braille'in doğum günü olduğuna dikkat çeken Özen, "Henüz 15 yaşındayken geliştirdiği Braille alfabesiyle Louis Braille, görme engellilerin bilgiye erişimini mümkün kılmış, onları başkalarına bağımlı olmadan okuyabilen, yazabilen ve üretebilen bireyler haline getirmiştir" dedi. Braille alfabesinin aradan geçen yıllara ve teknolojik gelişmelere rağmen önemini koruduğunu belirten Özen; "Braille, teknolojinin alternatifi değil, onun tamamlayıcısıdır. Braille yoksa erişim yoktur, erişim yoksa eşitlikten söz edilemez" ifadelerini kullandı.

Bugün hala Braille materyallerin yetersizliği, kamusal alanlarda Braille kullanımının sınırlı olması ve toplumsal farkındalık eksikliğinin önemli bir sorun olarak varlığını sürdürdüğünü belirten Özen; "Eğitimden kamu hizmetlerine kadar her alanda Braille alfabesinin yaygınlaştırılması bir tercih değil, bir zorunluluktur" diyerek başta kamu kurumları ve yerel yönetimler olmak üzere eğitim kurumlarını ve özel sektörü Braille alfabesinin kullanımını artırmaya, erişilebilir materyaller üretmeye ve görme engellilerin bilgiye engelsiz erişimi konusunda daha sorumlu adımlar atmaya davet etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

