Bozyazı'da Yeni Jandarma Komutanı Göreve Başladı

Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Üsteğmen Sedat Ahmet Yılmaz, ilçedeki görevine başladı.

Daha önce Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Üsteğmen Sedat Ahmet Yılmaz, yeni görev yeri olan Bozyazı'da mesaisine başladı. Yılmaz'ın, ilçede kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması ve suçla mücadele çalışmalarını yürüteceği bildirildi.

Göreve başlaması dolayısıyla açıklamada bulunan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üsteğmen Sedat Ahmet Yılmaz, Bozyazı'nın huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin korunması için gece gündüz demeden görev yapacaklarını belirtti. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, suçların önlenmesi ve kamu düzeninin devamı için tüm personelle birlikte özveriyle çalışacaklarını ifade eden Yılmaz, jandarma teşkilatı olarak devletin gücünü ve şefkatini vatandaşlara en iyi şekilde yansıtmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı